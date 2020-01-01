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Торговля Цифровыми активами

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Мы создали максимально простой и удобный интерфейс, который не отвлекает от главного - от торговли
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Подходите к стратегии вдумчиво - самые точные и инновационные сигналы с точностью 87% помогут вам создать свою собственную эффективную стратегию
Торговые индикаторы
Мы собрали самые полезные торговые индикаторы. Используйте их для увеличения баланса вашего счета
Копирование Лучших сделок
Лучший способ прогрессировать - учиться у лучших! Используйте лучшие стратегии трейдеров на платформе в 1 клик
Идеальная скорость
Наша платформа работает на самых современных технологиях и обеспечивает невероятную скорость
Тренинг с лучшими трейдерами
Отличная возможность для новичков - вы можете следить за тем, как ведут себя профессионалы, просто копируя сделки самых успешных трейдеров в один клик
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Откройте счет бесплатно всего за несколько минут
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Улучшите свои навыки с демо-счетом и учебными материалами
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3.
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Более 410 инструментов и минимальный депозит в размере $5 для оптимальной торговли
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Часто Задаваемые Вопросы

  • Как научиться?

    Зарегистрируйтесь и тренируйтесь на демо-счете. Это тоже самое, что и реальная торговля, но бесплатно.

  • Сколько времени занимает вывод средств?

    В среднем процедура вывода средств занимает от одного до пяти дней с даты получения соответствующей заявки Клиента и зависит только от объема одновременно обрабатываемых заявок. Компания всегда старается производить выплаты непосредственно в день поступления запроса от Клиента.

  • Могу ли я торговать с помощью телефона?

    Наша платформа работает на самых современных технологиях и открывается в браузере любого компьютера или мобильного телефона

  • Как научиться?

    Зарегистрируйтесь и тренируйтесь на демо-счете. Это тоже самое, что и реальная торговля, но бесплатно.

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