Инновационная Платформа
Торговля Цифровыми активами
Чтобы заработать больше денег, сделайте правильный прогноз
Пойдет ли цена Вверх или Вниз?
Нажмите на одну из кнопок и увидите результат
Начать Торговлю за 3 Шага
Часто Задаваемые Вопросы
-
Как научиться?
Зарегистрируйтесь и тренируйтесь на демо-счете. Это тоже самое, что и реальная торговля, но бесплатно.
-
Сколько времени занимает вывод средств?
В среднем процедура вывода средств занимает от одного до пяти дней с даты получения соответствующей заявки Клиента и зависит только от объема одновременно обрабатываемых заявок. Компания всегда старается производить выплаты непосредственно в день поступления запроса от Клиента.
-
Могу ли я торговать с помощью телефона?
Наша платформа работает на самых современных технологиях и открывается в браузере любого компьютера или мобильного телефона
-
Как научиться?
Зарегистрируйтесь и тренируйтесь на демо-счете. Это тоже самое, что и реальная торговля, но бесплатно.